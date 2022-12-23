Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Naaşı yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının durumunu yakından takip ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 14 Aralık günü Almanya'nın Hannover eyalet hastanesinde hayatını kaybeden ve naaşının karıştırılması sonucu yakılan Abdulkadir Sargın'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Sargın'a rahmet, ailesine ise başsağlığı dileyen Bilgiç, “Maalesef vatandaşımızın naaşının bir Alman vatandaşın cenazesiyle karıştırılması sonucu yakıldığını öğrendik. Bu olayı öğrenir öğrenmez Hannover Başkonsolosluğu, vatandaşın ailesiyle temasa geçti. Eyalet bakanları dahil gerekli girişimler yapıldı. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, bu konuyla meşgul oluyorlar ve bu konuyu hassasiyetle yakından takip ediyorlar” diye konuştu.

"Cenazenin Türkiye'ye getirilip dinimize uygun bir şekilde defni için de Diyanet İşleri Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık"

Aileye gerekli hukuki desteğin verildiğinin altını çizen Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti:

“Cenazenin Türkiye'ye getirilip dinimize uygun bir şekilde defni için de Diyanet İşleri Başkanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Burada Alman makamlarından bazı beklentilerimiz var. Bunun ilki suçluların cezalandırılması ve aileden özür dilenmesi. Merhumun küllerinin ivedilikle ülkemize gönderilmesi beklentilerden bir tanesi. Benzeri olayların yaşanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınmasını yine Alman makamlarından bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz ve takipçisi olacağız.”

Muhammed Musab Gümüşer

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