Dışişleri Sözcüsü'nden Bağdadi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy erör örgütü DEAŞ Elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi hakkında ''Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir.Türkiye DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en aktif üyelerinden biri olarak bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücade etmiştir.

Gerek DEAŞ gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir.''

dedi.