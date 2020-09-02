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Dışişleri: 'Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına gerginliği artırıcı adımlara son vermeli'

Dışişleri: 'Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına gerginliği artırıcı adımlara son vermeli'
Dışişleri: 'Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına gerginliği artırıcı adımlara son vermeli'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunan makamları asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün, Die Welt'te Türkiye hakkında yayınlanan bir habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği cevapta, “Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan
 

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