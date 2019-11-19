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Dışişleri'nden ABD'ye 'Batı Şeria' tepkisi

Dışişleri'nden ABD'ye 'Batı Şeria' tepkisi
Dışişleri'nden ABD'ye 'Batı Şeria' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı,'' İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetimi’nin, bu kere Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail’in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir''

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; ''ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur.

Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdürecektir. denildi. 

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