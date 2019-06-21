Dışişleri'nden Bağdat'taki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir camide yapılan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bağdat'ın Baladiyat bölgesindeki bir Cami'de bugün (21 Haziran) meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir.”

Cevdet Fırat Aydoğmuş

