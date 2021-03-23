İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri'nden, Bangladeş'teki kamplarda çıkan yangında ölenlerin için başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden, Bangladeş'teki kamplarda çıkan yangında ölenlerin için başsağlığı mesajı
Dışişleri'nden, Bangladeş'teki kamplarda çıkan yangında ölenlerin için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox’s Bazar’daki kamplarda çıkan yangın da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Myanmar'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda dün (22 Mart) çıkan yangının can ve mal kayıplarının yanı sıra çok sayıda barınağın ağır zarar görmesine yol açtığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan Sahra Hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir” denildi.

Açıklamada, “Bu yangın felaketi karşısında Rohinga mültecilerine ve ev sahibi Bangladeş Hükümeti'ne yönelik desteğimizi vurgulamak isteriz. Yangın sonrasındaki süreç ülkemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş'e desteğini arttırması önem arz etmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

İLGİLİ HABER
Bangladeşte Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Bangladeşteki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.