İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Burkina Faso'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Tongomayel bölgesinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını açıklayarak "Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Tongomayel bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.” denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.