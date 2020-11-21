İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında soruya cevap verdi. Sözcü, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama daha yayınlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine dair bilinen iddia ve itirazlarını yinelemiştir. Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen Temmuz ayından bu yana yaptığı altı açıklamayla yanıtlanmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir” dedi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.