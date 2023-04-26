Dışişleri'nden Erivan'da 'Nemesis Anıtı' açılmasına kınama



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “1920'li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanısıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir” ifadeleri kullanıldı.

“Bu tür provokatif adımlar normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir”

Gelişmelerin normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, “Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.

Musa Enes Aksakal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.