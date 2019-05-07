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Dışişleri'nden Fransa'nın açıklamasına tepki

Dışişleri'nden Fransa'nın açıklamasına tepki
Dışişleri'nden Fransa'nın açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz” denildi. 

Açıklamada, “Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124'nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128'nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir” ifadeleri de yer aldı.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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