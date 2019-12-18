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Dışişleri'nden Hollanda'ya tepki: 'FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması kabul edilemez'

Dışişleri'nden Hollanda'ya tepki: 'FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması kabul edilemez'
Dışişleri'nden Hollanda'ya tepki: 'FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi’nin FETÖ örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez” açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Tarafından FETÖ iltisaklı şahıslara oturum izni verilmesi hakkındaki soru üzerine yaptığı açıklamada, “Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez.

1951 tarihli “Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi” ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağı hüküm altına alınmış, bir başka deyişle “mülteci statüsü”nün teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır.

251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Sözkonusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir” dedi.

Musa Erdoğan

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