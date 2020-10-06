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Dışişleri'nden Kırgızistan açıklaması

Dışişleri'nden Kırgızistan açıklaması
Dışişleri'nden Kırgızistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 4 Ekim 2020 tarihinde Kırgızistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylar hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Kırgızistan'da 4 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, “Bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyu ile suhuletle çözüme bağlanması en halisane temennimizdir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inançlarının tam olduğu kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

“Kırgızistan'ın bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz. Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların bu hassas dönemde, Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır.”

Mevlüt Hasgül
 

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