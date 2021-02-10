İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri'nden Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, terör saldırısında MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi. Türkiye'nin dost ve kardeş Mali'de barış, istikrarın korunmasının önemi vurgulandı. Ayrıca açıklamada, terör saldırısı şiddetle kınanırken, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

Mehmet Kalay



 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.