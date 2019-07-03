Dışişleri'nden Nijer'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Mesajda, “Nijer'in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer Halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz” denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş