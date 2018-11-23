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Dışişleri'nden Pakistan ve Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri'nden Pakistan ve Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri'nden Pakistan ve Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Afganistan’da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Açıklamada, “Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide bugün Cuma Namazı sırasında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

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