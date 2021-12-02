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Dışişleri'nden Şam rejimine tepki!

Dışişleri'nden Şam rejimine tepki!
Dışişleri'nden Şam rejimine tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şam rejiminin sözde Halk Meclisinin açıklaması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, “Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir” açıklamasında bulundu.

Mevlüt İşli
 

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