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Dışişleri'nden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri'nden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin kararıyla ilgili açıklama
Dışişleri'nden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 1967‘den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesiyle ilgili yapılan açıklamada, ”UCM'nin, 1967‘den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz. UCM'nin almış olduğu bu karar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve sözkonusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır.

Sözkonusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Mustafa Cenik

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