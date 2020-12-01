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Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önkoşulsuz diyaloga açık yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi.

Bir gazetecinin, Yunanistan'ın Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloga yanaşmamasını hatırlatarak, Oruç Reis'in çalışmalarını tamamladığını belirten ve bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörülüp görülmediğini sorması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yana olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış, ancak Yunanistan'ın Oruç Reis'in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım 2020 günü Antalya'ya döndüğünü duyurmuştur. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önkoşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir."

Mevlüt Hasgül

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