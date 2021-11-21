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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar oluşturmaya çalışması beyhude çabalardır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 19 Kasım 2021 tarihli açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi. Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet eden Bilgiç, “Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar oluşturmaya çalışması beyhude çabalardır. Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hidayet Türkyılmaz

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