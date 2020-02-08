DİŞSİAD Başkanı Uçar: 'Korona Virüsüne rağmen ticaret devam ediyor'

Türk dental sektörü, bölgesinin en büyük fuarı olan Dubai AEEDC 2020'ye damgasını vurdu. 32 Türk katılımcı firma, yüzde 100 yerli üretim olan ve patentli ürünlerini dünya sahnesinde sergiledi. Bu yıl ikinci kez kurulan Türk pavilyonunun açılışını Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç ve DİŞSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri gerçekleştirdi.

“Korona'ya rağmen ticaretimiz devam ediyor”

Korona virüsünün dünyayı tehdit eden bir hal almaya başladığını söyleyen Uçar, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Burada önemli olan var olan bu virüsten korunmamın yollarını uygulamak. Bu yıl Dubai'deki fuarı olumsuz yönde etkileyen bir tablo ile karşılaşmadık. Geçen yıla göre tek fark maskeli insanlar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Biz de üyelerimizi bilgilendirdik. Buradaki tüm stantlarımıza dezenfektanlar yerleştirdik. Katılıma baktığımızda Korona'nın Dubai'ye uğramadığını söyleyebiliriz” dedi.

1 yılda yüzde 100 büyüme

Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen proje metrekare kapsamında bu yıl iki kat büyüme gösterdiklerini belirten Uçar, “Bu yıl 22 firmamız Türk çadırındaki yerini aldı. Toplamda 32 Türk firması ticari anlamda katma değeri yüksek anlaşmalara imza attı. AEEDC, Türk dental sektörünün ilgisinin her yıl katlanarak arttığı bir fuar haline geldi. Biz de DİŞSİAD olarak fuar yönetimiyle sıkı bir pazarlığa oturduk ve fiziksel koşullarımızda bazı iyileştirmeler talep ettik. Talebimiz karşılık buldu. Türkiye burada önümüzdeki yıl daha da güçlü şekilde temsil edilecek. DİŞSİAD'ın tek önceliği firmalarımız ve ihracat. Ülkemizde artık yapılamaz denen ürünler üretiliyor ve dünya pazarlarını ihraç ediliyor” dedi.

Yerli üretim payı yüzde 25, hedef yüzde 40

Ağız ve diş sağlığı ekipmanları sektörü ile ilgili bilgiler veren Uçar, “Şu anda sektörümüzün ekonomik hacmi 500 milyon dolar. 2023'te bu rakamın iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz. Yerlilik oranımız yüzde 25 seviyelerinde. Bu oranı üç yıl sonunda yüzde 40'a çıkarma hedefimiz var. Bunu gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Firmalarımız patentli yerli ürünler geliştiriyor, üniversitelerle işbirliği yaparak ortaya çıkan katma değeri yüksek ürünleri dünya pazarlarına sunuyor” şeklinde konuştu.

Yeni hedef Hindistan

Türk dental sektörünün 2021'de Hindistan pazarına açılacağını açıklayan Uçar, önümüzdeki yıl bu ülkede gerçekleştirilecek dental fuarında Türk çadırı kurma hedeflerinin olduğunu aktardı.