DİŞSİAD'ın yeni başkanı Erkan Uçar oldu

500 milyon dolarlık diş malzemeleri sektörü aralıksız büyümeye ve Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeyi sürdürüyor. Sektörün çatı sivil toplum kuruluşu olan DİŞSİAD, 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetimini seçti. 20 yılı aşkın dental sektör deneyimi olan Erkan Uçar, 186 üyeli derneğin yeni başkanı oldu.

Uçar, “Ağız bakımı ve diş malzemeleri sektörü son yıllarda pozitif ivme yakaladı. Şu an istediğimiz seviyede olmasa da yerli üretim ve ihracat potansiyeli bize gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Dünyanın üçüncü, bölgesinin ise ikinci en büyük fuarı olan IDEX'i daha da büyütmek ve dünyaya kendimizi daha iyi anlatmak durumundayız. Dernek olarak birinci hedefimiz Türk dental sektörünü 2023'de 1 milyar dolar ciro seviyesine ulaştırmak. Potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürmek için göreve talip olduk” dedi.

Uçar'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Erol Soydan, Orhan Sevinç, Selami Yaman, İsa Aydın, Ömer Polat ve Fatih Uysal".