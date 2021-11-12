Diyabet hastaları, Covid-19'dan daha çok etkileniyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Barış Sarıakçalı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Sarıakçalı, yaptığı açıklamada diyabetin insülinin eksikliği veya yetersizliğinden kaynaklanan bir metabolizma hastalığı olduğunu belirterek, “Kan şekerinin yüksek olması sonucu şekerin organizma tarafından vücut tarafından kullanılmaması, buna bağlı gelişen problemler ve sıkıntılardır. Diyabetin 20'den fazla çeşidi olmasına rağmen en çok iki tipinin biliniyor.

Tip 1 diyabette insülin kullanıldığını, Tip 2 diyabette ise daha çok ağız yoluyla alınan ilaçların tercih ediliyor. Diyabet hastaları beslenmesine dikkat etmeli. Bu hastalar mutlaka düzenli olarak kontrollerini yaptırmalı” dedi.

“Obez hastalarda hastaneye yatışlar daha fazla”

Dr. Öğr. Üyesi Sarıakçalı, Tip 2 diyabet olan obez hastalarda hastaneye yatışların daha fazla olduğunu ifade ederek, "İki yıldır dünyayı etkisine alan kovid-19'dan diyabet hastalarının daha çok etkileniyor ve şeker düzenleri bozuluyor. Diyabet hastalarında Covid-19'un daha ağır seyrettiği görülmüştür. Tip 2 diyabet olan obez hastalarda hastaneye yatışlar daha fazla, yoğun bakım oranı ve ölümler daha fazla” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan

