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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Sandıkçı sokak üzerinde diyaliz hastalarını taşıyan sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 06 FP 6242 plakalı minibüs ile 27 DK 099 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi ile birlikte otomobil sürücüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ayrıca aydınlatma direği de devrildi. Araçlar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, meydana gelen feci kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya
 

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