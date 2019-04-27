Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bozüyük istikametinden Pazaryeri istikametine gelen Ahmet Çelik yönetimindeki 11 EE 552 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Karaköy alt geçidinde Samet Samanlı yönetimindeki 16 LPA 02 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 4 kişi ve otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pazaryeri ve Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobildeki ağır yaralı vatandaş ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sedat Ceylan