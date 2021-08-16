Diyaliz hastası kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Fikriye K. adlı diyaliz hastası kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyaliz sonrası anemi olan kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Fikriye K.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini sağladı. Helikopter pistine inen ambulans helikopterdeki hasta kara ambulansına nakledilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülüp hasta burada tedavi altına alındı.



Muhammer Ay

