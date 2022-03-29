Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: '70 bin camimizde kitaplığımız, kütüphanemiz var'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Ankara'da düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Taşıyoruz” isimli “Yazma Eser Restorasyon Sergisi”nin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sergide yazma eserlerin dijital ortamda sergilenmiş olmasının mutlu ettiğini söyledi.

“Medeniyetimizin en temel unsuru ilimdir, irfandır, bilgidir, hikmettir”

Başkan Erbaş, kütüphanelerde kitap sayılarını artırarak gençlere ve çocuklara daha fazla hizmet etmek istediklerini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kütüphanemizin kitap sayısını gittikçe artırmaya gayret ediyoruz. Kitap bastırma noktasında hem Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hem TDV yayınları olarak kitap çeşitlerini gittikçe artırmaya gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki medeniyetimizin en temel unsuru ilimdir, irfandır, bilgidir, hikmettir” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Ramazan ayının İslam alemi için, bütün insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha fazla gencimizin, daha fazla çocuğumuzun kütüphaneleri gezmesini bu şekilde zengin medeniyet birikimlerimizi sergi salonlarında gezerek Ramazan boyunca istifade etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gönlüm istiyor ki her camimizin uygun bir yerinde bu şekilde sergiler yapalım, kitaplar sergileyelim, camilerimizin kitaplıklarını, kütüphanelerini artıralım.”

“Medeniyet birikimimizi ortaya koyan bu sergilere daha çok önem vermeliyiz”

70 bin kadar camide kitaplık ve kütüphane olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “İnşallah tüm camilerimizde cemaatimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın istifade edebileceği kütüphaneleri, kitaplıkları kurmak nasip olur. Bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bilgi varsa, ilim varsa Müslümanlar inancını daha nitelikli yaşarlar, daha bilinçli Müslümanlar oluruz. Hepimiz kitaba, bu şekilde medeniyet birikimimizi ortaya koyan sergilere daha çok önem vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“16 bin yazma eseri dijital ortama aktardık”

Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ise Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 16 bin adet yazma eserin mevcut olduğunu belirterek, bu eserlerin dijital ortama aktarıldığını ve vatandaşın kullanımına açtıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, kurdele keserek serginin açılışını yaptı. Restorasyonu tamamlanan 30 adet asırlık kitabın resimlerinin sergilendiği sergiyi gezen Başkan Erbaş, eserler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Başkan Erbaş, yazma eserlerin restorasyonunun yapıldığı atölyeye ziyarette bulunarak, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Yazma Eser Restorasyon Sergisi,' Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphane Sergi Salonu'nda 31 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman