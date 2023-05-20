Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Arkamızdan bırakacağımız en büyük servet alnı secdeli bir nesil"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da tarihi Aziziye (Yalı) Camii'nde öğle namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, ibadetlerin en mükemmelinin namaz olduğunu belirterek, “Çocuklarımız için dua edelim. Camilerimizde daha çok genç ve çocuk olsun. Çocuklarımızı namaza alıştıralım. ‘Namaz dinin direğidir' hadis-i şerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Arkamızdan bırakacağımız en büyük servet alnı secdeli, namazlı niyazlı bir nesil” dedi.

“Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın karakterleri Müslümanca, mümince olsun diye çırpınıyoruz”

4-6 Kur'an kurslarına ilişkin de değerlendirmese bulunan Erbaş, “Çocuklarımızı öğrenme ve karakterlerinin oluşma yaşında hocalarımızın bir katkısı olsun. Hoca hanımların hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. Annelik, ablalık, teyzelik şefkatiyle yaklaşarak yetiştirdiğimiz çocuklarımızın karakterleri Müslümanca, mümince olsun diye çırpınıyoruz” diye konuştu.

Musa Enes Aksakal



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