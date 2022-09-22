Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Atama bekleyen adaylarımız 17 Ekim itibarıyla tercih yapabilecek'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından hem atama bekleyen adaylar hem de 27 Kasım'da yapılacak DHBT sınavı sonrası aday alımıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, şunları kaydetti:

“3-16 Ocak 2022 tarihlerinde sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibarıyla tercih yapabileceklerdir. 27 Kasım 2022'de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır.”

Huzeyfe Tarık Yaman



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