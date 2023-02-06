Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gitti. Depremin şiddetli şekilde hissedildiği illerden Gaziantep'teki Hacı Perihan Kıymık Camii'nde vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bütün ülke olarak, millet olarak el birliği ile bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, bütün görevlilerimiz sizlerin hizmetinde. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Her türlü afetten, felaketten, kötülükten, şerden bizleri muhafaza eylesin. Allah yar, yardımcımız olsun” diye konuştu.

Musa Enes Aksakal

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