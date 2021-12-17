Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gürcistan müftüleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İl Buluşması” için bulunduğu Artvin'de Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Shantadze ve Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ile bir araya geldi. Başkan Erbaş, Müftü Shantadze ve Müftü Eminov'dan Gürcistan'da yürütülen din hizmeti ve din eğitimi konularında bilgi alarak istişarelerde bulundu. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de katıldı.

Musa Erdoğan

