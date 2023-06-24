Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı tarafından Kazakistan hacı adayları için Mekke'de düzenlediği “Hoşgeldin Töreni”ne katıldı. Erbaş'ı törene gelişinde Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov karşıladı. Burada yaptığı konuşmada, haccın İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olduğunu ve hem mali hem de bedeni bir ibadet olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, hac sırasında yapılan uygulamaların haccın hikmetlerini düşünerek en güzel şekilde gerçekleştirilmesini ve tefekkür edilmesini tavsiye etti.

Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nde dile getirdiği cümlelerin akılda tutulması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, “Veda Hutbesi'ndeki sözlerinden sadece bir tanesini örnek vereyim; ‘Ey insanlar. Babanız bir, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız takva itibariyle en iyi olanınızdır.' Bu cümlesini ömrümüzün sonuna kadar hayatımıza ilke yapalım ve gençlerimize, çocuklarımıza da en büyük miras olarak intikal ettirelim” dedi.

Başkan Erbaş, haccın biriktirilen güzel anılarla evlatlara miras olarak kalacağını belirterek, “Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin, onlar da ileride inşallah hevesle, severek hacca gelmeyi arzu etsinler” ifadelerini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Oğuzhan Halil Özbek



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