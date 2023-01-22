Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnsanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki sabah namazı programına katıldı. Sabah namazını kıldıran Erbaş, ardından Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti. Ali Erbaş, daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayına tepki göstererek, "Savaşta dahi olsa bazı şeylerin dokunulmazlığı vardır. Bunlardan birisi çocuklar, masumlar ve kadınlardır. Diğeri mabetlerdir. Hangi inanç olursa olsun bu inancın ve mabedinin dokunulmazlığı vardır. Farklı inançlardan olan insanların kutsal olarak kabul ettikleri kitaplarının dokunulmazlığı vardır" dedi.

İslam'ın savaş ahlakını okuyan bir insanın bu dinin nasıl bir merhamet dini, nasıl bir şefkat dini olduğunu göreceğini anlatan Erbaş, "Bütün dünya insanları olarak bir arada yaşamak, birbirimizin inancına kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

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