Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'e tepki gösterdi

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Müslümanların bu Ramazan'da da İsrail'in zulümleriyle karşı kaldıklarını belirterek, “Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimizin yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenleyen ve sivil saldırganları teşvik edercesine onları koruma girişiminde bulunan İsrail, diğer yandan türlü bahaneler ve baskılarla Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirerek ibadet özgürlüğünü engellemektedir” ifadelerini kullandı.

“Kalplerimiz ve dualarımız her daim Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimizledir”

Başkan Erbaş, işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye Ramazan ayında da saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bu barbar zihniyet tüm zorbalıklarına bir an önce son vermelidir. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu Ramazan ikliminde kalplerimiz ve dualarımız her daim Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimizledir. Bu Ramazan ayının ümmetin birliğine ve Özgür Kudüs'te buluşabilmemize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizlerden inayetini esirgemesin.”

Mustafa Cenik

