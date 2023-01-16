Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Al Ghanim ile bir araya geldi



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile bir araya geldi. İstanbul İl Müftülüğünde gerçekleşen görüşmede Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söyledi.

Erbaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin aralarındaki o birliği, beraberliği bizim de bütün alanlarda geliştirmemiz çok önemli" dedi.

Konuşmasının sonunda Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısı ve çalışmaları hakkında da bilgi vererek, ziyaretten dolayı Şahin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bakan Al Ghanim ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Kemal Diri



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.