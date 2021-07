Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kazakistanlı Bakan Balayeva'yı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Kazakistan'la pek çok açıdan bağları olduğunu kaydetti.

Sahih dini bilginin insanlarla buluşturulmasının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Din hizmeti, doğru din eğitimine bağlı. Din hizmetinin faydalı, verimli olması, doğru dini bilginin çocuklarımıza, gençlerimize öğretilmesinden geçmektedir. Biz, doğru dini bilgiyi her zaman okullarımızda, mekteplerimizde okutarak insanımızı aşırılıklardan uzak, orta yol, yani vasat ümmet olma noktasında her zaman önceleyerek eğitimimizi yapmaya çalıştık. Tabi en önemli dayanağımız, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesi'dir.”

Dünyada giderek artan İslamofobiye dikkat çeken Başkan Erbaş, "Dünyada sürekli yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan iş birliğinin öneminin altını çizen Başkan Erbaş, “İnşallah biz Türkiye olarak kardeş ülke Kazakistan'la her alanda, eğitim, kültür, diyanet işleri, din hizmetleri, din eğitimi, tabi ekonomi ve diğer alanlarda her alanda işbirliği yapmaktan son derece memnunuz” açıklamalarında bulundu.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Bakan Balayeva, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğini geliştirerek, aşırılıklardan uzak, sahih dini bilgiyle insanları buluşturma noktasında Başkanlığın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da bulundu.

Mevlüt İşli