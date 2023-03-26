Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin.”

Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.