Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de minik hacı adaylarıyla bir araya geldi



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın “2023 Hac Organizasyonu” kapsamında Mekke'de Türk hacıların kaldığı otelde bu yıl ilk defa pilot uygulama olarak açılan kreşi ziyaret etti. Bir süre minik hacı adaylarıyla vakit geçiren Başkan Erbaş, çocuklarla sohbet etti ve oyunlar oynadı.

Erbaş yaptığı konuşmada, çocuklarıyla hacca gelen aileleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, “3 ile 12 yaş arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık hac arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun oyun alanı ve kalacakları yerleri hazırladık” dedi.

Çocukların güzel bir hac dönemi yaşayacağına işaret eden Erbaş, “Hac hatıraları unutulmuyor, hele çocuk yaşta olursa o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak. Biz istiyoruz ki haccın hikmetini ve Müslüman üzerindeki etkisini, bu yaşlardaki çocuklarımız yaşamış ve görmüş olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da katıldı.

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