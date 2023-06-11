Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da 71 hafıza icazet verdi

Adapazarı ilçesi Karaosman Camii ve Akyazı ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen iki ayrı programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 46'sı erkek 25'i kız öğrenci olmak üzere toplam 71 hafıza icazet verdi. Programlarda konuşan Erbaş, dünya genelindeki Sudan, Somali gibi ülkelerde 1 milyonu aşkın hafızın olduğunu aktardı. Karaosman Camii'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş, en hayırlı merasimde olduklarını belirterek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki; ‘Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' Bu işi yapmak en hayırlı olduğuna göre bu işin merasimini yapmak da en hayırlı merasimdir. Kur'an-ı Kerim'in korunma usullerinden birisi yazmak, birisi de ezberlemektir. Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) mübarek zihnine, gönlüne inzal edildikten sonra vahiy katiplerine onu yazdırmıştı. Sonra hafızlık usulü ile Kur'an'ın korunması sağlandı. Demek ki Allah hafızlarının varlıkları ile Kur'an'ı Kerim'i muhafaza ediyor. Burada çok önemli bir haber var. Hafızlarımız Kur'an'ın muhafazasının vasıtalarıdır. İlk indiği andan itibaren günümüze kadar bir kelimesi, bir harfi değişmeden bugüne kadar gelmesinin vasıtaları hafızlarımızdır. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in bir tane bile mushafı kalmasa milyonlarca hafızımız Kur'an'ın mushaflarını bir hattata yazdırabilecek nitelikte” dedi.

“Ülke olarak hafızlarımızın kıymetini bilelim”

Erbaş, hafızların kıymetinin bilinmesinin gerektiğine dikkati çekerek, “Hafızlarımızın aileleri, anneleri, babaları hafız evlatlarının kıymetini bilsinler. Komşuları ve yaşadığı mahallesindeki insanlar mahallemizde hafız yaşıyor diye kıymetini bilsinler. Hafızların sayesinde ailesi, mahallesi, yaşadığı apartman bereketleniyor. Ülke olarak biz de bunun kıymetini bilelim” diye konuştu.

“Yeryüzünde bulunuş amacımız Allah'a kul olmak”

Akyazı ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda konuşan Erbaş, “Bizim için yeryüzünde bulunuş amacımız Allah'a kul olmak. Allah'a kulluğun en önemli ifadesi, en büyük ifadesi Kur'an yolunda ve resulünün sünneti yolunda yürümektir. Kur'an'ı öğrenmekten, ezberlemekten, okumaktan gaye hayatımızda tatbik etmektir. Hayatımızı Kuran'a göre tanzim etmektir. Kur'an evimize girerse hanemiz mutlu olur. Hanemize bereket girer, mahallemizde Kuran'a göre yaşanırsa o mahallemiz Kur'an'ın bereketiyle bereketlenir” şeklinde konuştu.

Orkun Kaya



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