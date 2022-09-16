Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokyo Camii'nde cuma namazı kıldırdı

Japonya'yı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tokyo Camii'nde cuma namazını kıldırdı. Dünyanın farklı milletlerinden Müslümanların doldurduğu camide Türkiye-Japonya ilişkilerinde önemli bir yeri bulunan Ertuğrul Fırkateyni faciasının yıldönümü de unutulmadı. Cuma namazı öncesinde Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

"Ülkemiz için gurur vesilesi"

Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Tokyo Camii'nde cuma namazı kılmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Caminin içinin ve dışının Müslümanlarla dolu olması ve bir Türk camisinde bulunmuş olmamız da mutluluğumuzu artırıyor. Tokyo Camii, ülkemiz için bir gurur ve mutluluk vesilesi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsunç Bundan 25 sene önce Türkiye'den birçok devlet büyüğümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığından pek çok hocamızın çok büyük emekleri var. Onların emekleri inşallah sadaka-i cariye olarak amel defterlerinde karşılarına çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sembolik önemi var"

Tokyo Camii'nin İslam'ın Japonya'da tanınması ve yayılmasını sağlama konusunda sembolik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Erbaş, "İnşallah bundan sonra da vesile olmaya devam eder. İslam'ın o güler yüzünün, İslam'ın kurtuluş vesilesi olan ilkelerinin tanınmasına vesile olur" dedi.

Burak Ersoy

