Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ürdün'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün'e gitti. Erbaş'ı Amman Uluslararası Havaalanında Ürdün Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Abul Naser Abu Al Bassal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz karşıladı.

Karşılama esnasında açıklamalarda bulunan Erbaş, İslam'ın Anadolu'da yayıldığı günden bugüne kadar bu topraklarda yaşayan insanlarla ilişkilerimizin sıcak olduğunu belirterek, “Bugün de bu ilişkilerimiz en güzel seviyede devam ediyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yüz yıla yakın bir geçmişinin olduğunu kaydeden Erbaş, “Sizinle beraber bundan sonra gerçekleştireceğimiz işbirliğinin iki ülke için hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının 100 yıla yakın bir geçmişi var, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli hizmetler var. Ürdün'ün de tabii bu noktada diyanet hizmetleri ve özellikle din eğitimi, dil eğitimi noktasında çok büyük bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz, birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine dikkat çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle din eğitimi ve dil eğitimi noktasındaki öğrenci değişimi, hoca değişimi, öğretim üyesi değişimi Türkiye'den Ürdün'e, Ürdün'den Türkiye'ye, bu bizim çalışmalarımızı daha da hızlandıracaktır. Bu noktalarda birbirimize yardımcı olursak, destek olursak iki ülkenin büyük kazancı olacaktır, diye düşünüyorum.”

Bakan Abul Naser Abu Al Bassal ise ziyaretin iki ülkenin dini alanda işbirliğini arttıracağını umduğunu kaydetti.

Erbaş'a ziyarette Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'ın yanı sıra kurum yöneticileri de eşlik ediyor.

Başkan Erbaş, Ürdün'ün ardından Katar ve İran'a da resmi ziyaretler gerçekleştirecek.