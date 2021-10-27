Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Hafiz Osman Şahin Şuşa'da çifte ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan'a yaptığı ziyaretler kapsamında Şuşa kentine gitti. Burada Ermenistan işgali yüzünden 28 yıl aradan sonra ezan okunan tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de ziyarette bulunan Başkan Erbaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, ikindi ezanını birlikte okudu. Ezanın ardından Başkan Erbaş, cemaate ikindi namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş, ezanın videosunu, “Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin” temennisiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Musa Erdoğan

