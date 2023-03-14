Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarımız artacak'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Buradaki konuşmasına Başmüftü Aliş ve beraberindeki heyeti selamlayarak başlayan Erbaş, Bulgaristan'ın en yakın çalıştıkları ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Erbaş, birlik ve beraberlik içerisinde Diyanet hizmetlerini öteden beri en güzel şekilde istişare içinde yürüttüklerini söyleyerek, "Yapmış olduğunuz hizmetleri her zaman her vesileyle mutlulukla ve sevinçle karşılıyoruz. Cenab-ı Hak bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Erbaş, "İnşallah başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmaları artarak devam edecektir" diye konuştu.

"Türkiye'nin Diyanet'ini vücudun büyük damarı olarak görüyoruz"

Başmüftü Aliş ise, Erbaş'a misafirperverlikleri için teşekkürlerini aktararak, deprem dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti. Aliş, dünyadaki İslami çalışmaları insanın vücuduna benzettiğini dile getirerek, "Büyük damarlar var ve bu damarlardan çok kan akışı oluyor ama etrafında böyle küçük damarlar var, onlar da vücudun kenarlarına kan ulaştırıyor. Biz Türkiye'nin Diyanetini büyük damar olarak görüyoruz. Herkese kan veriyor ve herkesi bir şekilde ayakta tutuyor. Biz de kenarından bir şekilde elimizden geldiği kadar hizmetimizi sürdürmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde değişen dünyaya ayak uydurulması gerektiğini belirten Aliş, "Aynı zamanda da kendi kimliğimizden, kendi inancımızdan taviz vermeden nasıl ayak uyduracağız, nasıl bugünkü gençlerimize dinimizi anlatacağız, nasıl bu gençlerimizi camiye getirmeye çalışacağız, en önemli meselelerimizden biri budur. Bu bağlamda Türkiye'den ve özellikle Türkiye Diyanetinden her zaman olduğu gibi örnek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliş, Türkiye Diyanetinin hizmetlerinin dünyaya örnek olduğuna dikkati çekerek, Bulgaristan'ın da bu yolda yürümeye çalıştığını belirtti.

Konuşmaların ardından Başmüftü Aliş, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti tarafından deprem dolayısıyla yapılan kampanyada toplanan yardım ile Bulgaristanlı bir ailenin depremzedeler için gönderdiği ziynet eşyalarını Erbaş'a teslim etti.

Bulgaristan heyetinde; Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmed ile Başmüftü yardımcıları ve bölge müftüleri yer aldı.

Huzeyfe Tarık Yaman



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