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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii’ne yapılan polis baskınına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,“Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır.Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Mevlana Camii'ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Almanya'nın başkenti Berlin'de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii'ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum. Özellikle Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez!”

Mehmet Kalay

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