Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki

Tokat'ta bir dizi temasta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karşıyaka Merkez Cami konferans salonunda gençlerle bir araya geldi. Kürsüde konuşma yapan Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya yönelik, “Sözlerime geçen hafta bir meczubun bir ırkçı insanlık düşmanı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı Danimarkalının biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırarak yapmış olduğu bu işi, bu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka Devleti'nin yöneticilerini de kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dinin canından aziz bildiği Kur'an'ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek itiyorum” dedi.

Nurhan İçmez

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