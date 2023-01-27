İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a tepki göstererek, "İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dinin canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'e saldırmak insan haklarını katletmektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki - Tıkla İzle

Tokat'ta bir dizi temasta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karşıyaka Merkez Cami konferans salonunda gençlerle bir araya geldi. Kürsüde konuşma yapan Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya yönelik, “Sözlerime geçen hafta bir meczubun bir ırkçı insanlık düşmanı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı Danimarkalının biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırarak yapmış olduğu bu işi, bu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka Devleti'nin yöneticilerini de kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dinin canından aziz bildiği Kur'an'ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek itiyorum” dedi.

Nurhan İçmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.