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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıkladığını belirterek, ”2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Covid-19 nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla yapılacağını, yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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