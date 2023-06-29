Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç makamlarının cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mübarek Kurban Bayramı'nda İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum. İsveç ve batılı ülkeleri; Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek

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