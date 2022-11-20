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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı

Mehmetçiğin, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na destek mesajı veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Azim ve kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimiz Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı başarıyla tamamladı elhamdülillah” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği “Pençe-Kılıç Hava Harekatı”na destek mesajı paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin selameti için azim ve kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimiz Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başarıyla tamamladı elhamdülillah. Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin.”

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