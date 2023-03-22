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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan ayı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan ayı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan ayı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Musa Enes Aksakal
 

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