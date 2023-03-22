Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan ayı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Musa Enes Aksakal



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