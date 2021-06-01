Diyanet İşleri Başkanı: 'Sigarayla topyekun mücadele etmeliyiz'

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleştirilen "Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadelede Kurumlar Arası İş Birliğinin Önemi" konulu panelde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tütünle mücadelede etkin rol alan herkese teşekkür etti.

Türkiye'de yılda 100 binden fazla kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Türkiye'de hiçbir hastalık, hiçbir olay yılda 100 bin kişiyi aşkın insanı öldürmüyor ama sigara öldürüyor. Dolayısıyla sigarayla mücadelenin, mücadele edilmesi gereken zararlar içerisinde en ön sırada olması gerekir” dedi.

Başkan Erbaş, gençliğinden itibaren her vesileyle sigarayla mücadele ettiğini belirterek, sigara kullanan yakınlarını, arkadaşlarını bundan uzaklaştırma noktasında çalışmalar yaptığını, geçmişte Strazburg'da bulunduğu dönemde ‘Sigarayı Bırakma Kampanyası' düzenleyerek sigarayı bırakan Türklerin adlarını cami duvarına astıklarını ve cuma namazından sonra cemaatle o kişiye dua ettiklerini ve bu yöntemle de yirmiden fazla kişinin sigara kullanımından vazgeçtiğini anlattı.

Sigarayla topyekün mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, sigaranın sadece Türkiye'de bir yılda 120 bin insanın ölümüne sebep olduğuna dikkat çekti. Başkan Erbaş, “Sigara bir katildir. Sigara sadece cana değil mala, akla, nesle, dine zarar veriyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sigaraya karşı bir mücadele başlattıklarını ve buna kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

“Toplumun önünde olan insanlar, bu konuda çok dikkatli olmalı”

Başkan Erbaş, sigarayla mücadelede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde birim oluşturulması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bırakmaktan ziyade acaba başlatmamak için ne gibi tedbirler almalıyız, bunun eğitimi olmalı. Bunun okullarda dersi olmalı. Yani rol model, toplumun önünde olan insanların bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. Kendimizden örnek vereyim.

Sigara içen bir imam, sigarayı bırakmaları noktasında 300-500, ne kadar cemaati varsa hiçbirisi üzerinde etkili olamaz. Onun sigara içmemesi lazım ya da içiyorsa bırakması lazım. Sigara içen bir öğretmen, öğrencisine nasıl 'sigaraya başlama' diyebilecek ya da ‘sigarayı bırak' diyebilecek?" ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

