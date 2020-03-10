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Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre miktarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre miktarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre miktarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı için asgari fitre miktarını 27 lira olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2020 yılı için asgari fitre miktarını 27 lira olarak belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL olarak belirlenmesine karar verildi."

Mevlüt Hasgül

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